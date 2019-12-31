العدو الاسرائيلي يرهب الفلسطينيين وينفذ مناورات عسكرية ابلذخيرة الحية في جنين

نفذت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء والليلة الماضية، مناورات عسكرية واسعة بالذخيرة الحية في محافظة جنين بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

واشارت مصادر فلسطينية الى أن “المناورات العسكرية نفذت بدءا من حاجز سالم وعلى امتداد شارع جنين–حيفا غرب المدينة، وعلى طول الشارع الإلتفافي من قرية الجلمة حتى بلدة الزبابدة، وفي محيط بلدتي يعبد وعرابة وقرية كفيرت”.

وأضافت المصادر أن “الجنود الصهاينة استخدموا الذخيرة الحية والقنابل، ما أثار حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين الفلسطينيين وتسبب في إعاقة تحركهم على الحواجز العسكرية”.

المصدر: فلسطين اليوم