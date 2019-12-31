روحاني: المناورات البحرية بين ايران وروسيا والصين اغضبت الاستكبار

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان “المناورات البحرية المشتركة بين ايران وروسيا والصين التي جرت مؤخرا في بحر عمان وشمال المحيط الهندي قد اغضبت عالم الاستكبار”.

وأشار روحاني في كلمة له الثلاثاء خلال مراسم تدشين خط المترو “كلشهر –هشكرد” بمحافظة البرز غرب طهران الى “الاصداء العالمية الواسعة للمناورات البحرية المشتركة بين ايران وروسيا والصين”.

وقال روحاني إن “المناورات المشتركة هذه اغضبت عالم الاستكبار وكان امرا صعبا على اميركا وبريطانيا وبعض دول الخليج ومؤشرا لاقتدار قواتنا المسلحة والتنسيق فيما بينها”.

المصدر: وكالة انباء فارس