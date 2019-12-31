الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة للعدوان.. هي الثالثة خلال ساعات

أسقط الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية الثلاثاء طائرة تجسسية تابعة لتحالف العدوان السعودي الاميركي على اليمن هي الثالثة خلال ساعات.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحي سريع إن “الدفاعات الجوية تتمكن بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسيه نوع (فانتوم) في منطقة الطينة بمديرية حيران بحجة وهي تابعة للقوات السودانية وتم اسقاطها بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية”.

وكانت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية أسقطت أمس الاثنين، طائرة تجسسية نوع “كاريال” تابعة للعدوان، في أجواء منطقة الصليف بمحافظة الحديدة بصاروخ أرض جو وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية وخرقها لاتفاق السويد.

كما أسقطت الدفاعات الجوية، أمس، طائرة تجسسية لقوى العدوان كانت تقوم باعمال عدائية في اجواء مديرية رازح بمحافظة صعدة.