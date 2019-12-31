زاخاروفا: الجانب الأميركي يدرك الفرص الضائعة جراء عدم تطوير العلاقات مع روسيا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الثلاثاء أن “السياسيين الأميركيين يستخدمون الورقة الروسية كجزء من حملاتهم الانتخابية”، ولفتت إلى أن “ذلك يحول دون تحسين العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن”.

وقالت زاخاروفا الثلاثاء “هذا النهج اتبع منذ عدة سنوات، وما زال تنفيذه جاريا بنشاط، كجزء من حملات عدد من المرشحين وهذا يمنع العديد من الفرص لتطوير العلاقات الثنائية الطبيعية”، واضافت “من حيث المبدأ، الأميركيون يعون جيدا مدى المكافآت التي يمكنهم الحصول عليها من العلاقات مع روسيا”.

وبالسياق، تحدثت زاخاروفا عن الفرص الضائعة على واشنطن، وقالت “ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن رئيس الولايات المتحدة هو أولا وقبل كل شيء رجل أعمال وهو يترجم كل شيء إلى مجال الأرقام والمؤشرات الاقتصادية”، وتابع “لذا يدرك الجانب الأميركي الفرص الضائعة جراء عدم تطوير العلاقات مع روسيا”، وا ضاف ان “الأمريكيين كأشخاص براغماتيين يدركون جيدا ما يمكنهم الحصول عليه من تطوير العلاقات”.

المصدر: سبوتنيك