احتراق مريضة حية بسبب خطأ أثناء عملية جراحية

توفيت امرأة رومانية بعد تعرضها لحروق خطرة أثناء خضوعها لعملية جراحية في مستشفى تحوّل إلى محرقة بفعل استخدام خاطئ لمشرط كهربائي مع سائل مطهر محضر من مواد كحولية، على ما أعلنت وزارة الصحة الرومانية.

وقد توفيت هذه المريضة البالغة 66 عاما جراء حروق أصيبت بها قبل أسبوع خلال عملية خضعت لها في 22 كانون الأول/ديسمبر في إطار علاجها من سرطان البنكرياس.

وحمّل وزير الصحة الروماني هوراتيو مولدوفان مسؤولية هذه الحادثة إلى “الأطباء الجراحين” الذين “كان يجب أن يعرفوا أنه من الممنوع استخدام مطهر محضر من مواد كحولية خلال العمليات الجراحية التي يستخدم فيها مشرط كهربائي”.

وتسبب الاحتكاك بين المادة المشتعلة والمشرط الكهربائي بحالة احتراق و”اشتعلت المريضة كالشعلة”، على ما كتب النائب إيمانويل أونغورانو عبر صفحته على فيسبوك نقلا عن شهادات الطاقم الطبي في قسم الطوارئ في مستشفى فلورياسكا في بوخارست حيث وقعت الحادثة.

وقد أخمدت ممرضة الحريق قبل تمدده بالاستعانة بدلو مياه رمته على المريضة، على ما روى شهود في تصريحات أوردتها وسائل إعلامية. وأصيبت المريضة بحروق طاولت 40 % من جسمها.

ووعدت وزارة الصحة بكشف الحقيقة عن هذه “الحادثة المؤسفة” مؤكدة أنها لم تعلم بحصولها إلا عبر الصحف الصادرة أخيرا.

أما عائلة الضحية فأشارت إلى أن الطاقم الطبي أبلغها عن حصول “حادثة” خلال العملية لكنه رفض تقديم تفاصيل عن خطورة الحروق وأسبابها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية