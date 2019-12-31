التحكم المروري: سقوط 4 قتلى و25 جريحاً في 19 حادث سير خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2019 - 10:14
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العراقيون يشيعون اليوم شهداء العدوان الاميركي على قوات الحشد الشعبي عند الحدود الغربية للعراق
مجلس الامن الوطني العراقي: الاعتداء الاميركي يدفع العراق لمراجعة علاقته بـ"التحالف الدولي"
مجلس الامن الوطني العراقي: الاعتداء الاميركي على مقرات الحشد يعرض امن وسيادة العراق للخطر
مجلس الامن الوطني العراقي: انفراد القوات الاميركية بتنفيذ عمليات دون موافقة العراق خرق للسيادة
مسيرات في عدد من المدن العراقية بينها كركوك وتكريت والديوانية استنكارا للعدوان الأمريكي
حزب الله: العدوان اعتداء سافر على سيادة العراق وأمنه واستقراره وعلى الشعب العراقي بكامل مكوناته لا سيما الحشد الشعبي
حزب الله: العدوان يؤكد أن الإدارة الأميركية تريد ضرب عناصر القوة الكامنة في الشعب العراقي والقادرة على مواجهة "داعش"
حزب الله: الإدارة الأميركية تكشف عن وجهها السافر باعتبارها عدوا لمصالح العراقيين وتطلعهم للحرية والسيادة والمستقبل الآمن
حزب الله: لا بد أن الذين اتخذوا قرار الاعتداء الإجرامي سيكتشفون قريباً حماقة هذا القرار ونتائجه وتداعياته
حركة أمل: العدوان الأميركي يقدم دليلاً إضافياً على أنّ واشنطن تقف خلف مشاريع الفتن والفوضى والمطلوب المزيد من الوحدة
مصدر سعودي: الاعتداء الاميركي جاء رداً على الهجمات التي تعرضت لها قوات اميركية في كركوك
الخارجية الروسية: الضربات الامريكية على مواقع في غرب العراق وشرق سوريا غير مقبولة
القناة 7 العبرية: نتنياهو هاتف وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو وهنأه على الهجمات ضد ايران وحلفائها في المنطقة
لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية يدين العدوان الامريكي الغادر على مواقع الحشد الشعبي في العراق وسوريا
وسائل اعلام فلسطينية: قوات العدو الصهيوني تعتقل 5 شبّان بعد الاعتداء عليهم في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة
قوات العدو الصهيوني تعتقل الشاب محمد خالد عبيد وتصيب المواطنة كريمة شاهين بطلقات نارية قرب بيت لحم
الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسس من نوع Karayel تابعة للعدوان السعودي الامريكي بمحافظة الحديدة
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمينة العميد يحيى سريع: نؤكد لقوى العدوان أن أجواءنا لم تعد مستباحة
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئاً يوم الثلاثاء لبحث التطورات في ليبيا
رئيس البرلمان التركي يدعو الجمعية العامة للبرلمان لاجتماع يوم الخميس لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض ارسال جنود الى ليبيا
المجلس السيادي في السودان يقرر في اجتماع طارئ ارسال قوات للسيطرة على الأوضاع الأمنية بولاية غرب دارفور
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الامريكي دونالد ترامب يناقشان هاتفياً الخطوات المستقبلية لمراقبة التسلح
التحكم المروري: سقوط 4 قتلى و25 جريحاً في 19 حادث سير خلال 24 ساعة
منذ 1 ساعة
31 December، 2019
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العراق يشيع شهداء العدوان الاميركي الذي استهدف الحشد الشعبي
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