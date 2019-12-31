غرفة التحكم المروري: سقوط جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة هوائية على تقاطع الصيفي بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2019 - 08:38

غرفة التحكم المروري: سقوط جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة هوائية على تقاطع الصيفي بيروت

منذ 29 mins 31 December، 2019
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