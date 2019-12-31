طعنها حتى الموت… لاعب كرة يقتل شقيقته الحامل

ارتكب لاعب كرة قدم أمريكية سابق، جريمة وصفتها وسائل الإعلام بالبشعة، بعدما قتل شقيقته الحامل طعنا.

و قام مايكل إيغواغو صاحب الـ25 عاما، بطعن شقيقته التي تكبره بخمسة أعوام حتى الموت، في منزلهما بمدينة أوستن.

وكان إيغواغو لاعبا معروفا في فريق جامعة تكساس لكرة القدم الأمريكية خلال الفترة من عام 2013 إلى 2016.

وقام المتهم بتوجيه عدة طعنات لشقيقته الحامل، ليقتلها هي وجنينها دون الكشف عن السبب والدافع خلف جريمته.

وقامت الشرطة الأمريكية باعتقال القاتل، كما قال شهود عيان إن الدماء كانت تغطي يديه وقدميه.

المصدر: سبوتنيك