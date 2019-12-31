منها الوقاية من مرض قاتل… فوائد صحية لا تعرفها عن لحم الديك الرومي

ان الطائر ضخم الحجم يعتبر وجبة أساسية على المائدة في أوقات متعددة من العام وفي العديد من الدول.

ويعتبر الديك الرومي مثاليا لإعداد الشطائر، كما أنه بديل مثالي للحوم المفرومة طوال العام، وتعتبر الولايات المتحدة هي أكبر منتج للحوم الديك الرومي في العالم.

ويتم تربية حوالي 25 مليون ديك رومي سنويا من أجل تناولهم.

وقد لا يعلم الكثيرون أن لتناول الديوك الرومي فوائد صحية، إذ بين موقع “هيلث لاين” وموقع “ميديكال نيوز توداي” الطبيين، أن جزء من صدره المشوي من دون جلد يوفر وتمد لحم الديك الرومي الجسم فيتامينات ب 6، 12، ومعادن مثل السيلينيوم الذي يعمل كمضاد للأكسدة، ويقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، والبروستات، والرئة، والمثانة، والجلد، فضلا عن سرطان المريء وسرطان المعدة.

كما يمتاز لحم الديك الرومي بأنه يحتوي على أحماض “أوميغا 3” الدهنية المضادة للالتهابات، ويتكون من عنصر الكولين، ويزود الجسم بالزنك، ويحتوي على الأحماض الأمينية، مثل “التربتوفان”، ويساعد في الحفاظ على كتلة العضلات الهزيلة، كذلك يحافظ على مستويات الأنسولين في الدم كما يساهم لحم الديك الرومي، في دعم مستويات صحية من السيروتونين في الجسم، مما يعزز اليقظة والمزاج الجيد.

ويحتوي لحم الديك الرومي الغامق عادة على المزيد من الفيتامينات والمعادن، أكثر من لحم الديك الرومي الأبيض.

ويطالب بتناول وجبة من الديك الرومي، حيث أنها تحتوي على 135 سعرة حرارية، و3.26 جرام من الدهون، وصفر من الكربوهيدرات، و24.70 جرام من البروتين، وتحتوي على أكثر من عنصر من العناصر الغذائية.

ولكن يجب التأكد من أن طهي الديك الرومي يكون في درجة حرارة تصل إلى 165 درجة فهرنهايت، وذلك من أجل التقليل من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء.

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المصدر: سبوتنيك