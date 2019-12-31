روسيا واوكرانيا توقعان على اتفاق لنقل الغاز الى اوروبا

اعلنت كييف وموسكو مساء الاثنين انهما وقعتا بعد مفاوضات صعبة عقدا لنقل الغاز الروسي الى اوروبا عبر اوكرانيا، لتضعا بذلك حدا لمخاوف من ازمة جديدة في فصل الشتاء.

وكتب الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي على فيسبوك “وقعت اوكرانيا عقد ترانزيت لمدة خمس سنوات، اوروبا تعرف اننا لن نتخلى عنها”.

وقد اكد هذه المعلومات رئيس شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم اليكسي ميلر، بحسب ما نقلت وسائل اعلام روسية، وقال “لقد تم توقيع مجموعة كاملة من الوثائق” ما سيتيح لنا مواصلة “نقل الغاز بعد 31 كانون الاول/ ديسمبر” تاريخ انتهاء العقد الحالي.

وكانت المفاوضات الرامية الى وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق قد شهدت توترا شديدا، ما اثار مخاوف من فشل في اللحظة الاخيرة قد يعطل الامدادات الى الدول الاوروبية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية