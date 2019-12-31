اكتشاف غريب بشأن مومياوات من القرن السادس عشر…

توصل علماء للعديد من الاستنتاجات عقب فحص عدد من مومياوات “الإنويت” سكان الأسكيمو، محنطة من القرن السادس عشر في غرينلاند.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، توصل العلماء إلى أن الصيادين القدامى عانوا من انسداد الشرايين.

تصلب الشرايين يعد من أمراض العصر الحديث، ومن المعروف عنه أنه بسبب أنماط الحياة الحديثة، إلا أن الاكتشاف الجديد يؤكد أن للمرض تاريخ يعود إلى 4000 عام.

واكتشف العلماء أن “الإنويت”، كان يتبعون نظاما غذائيا غنيا بالأوميغا 3، إلا أنه لم يضمن لهم عدم تراكم الدهون.

يذكر أنه تم العثور على المومياوات في جزيرة “أنارتاكا” قبالة ساحل غرينلاند في عام 1929.

ويعرف عن “الإنويت” أنهم عاشوا في أكواخ مصنوعة من الحجر وعظام الحوت، واعتمدوا على اصطياد الأسماك والطيور والثدييات البحرية.

وأشار الباحثون إلى أن الطبيعة المعقدة لمرض “تصلب الشرايين”، تجعل من الصعب تحديد التأثير الدقيق لعوامل معينة.

المصدر: سبوتنيك