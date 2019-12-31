محكمة روسية تأمر باحتجاز شخصين يشتبه بتخطيطهما لهجوم في سانت بطرسبورغ

أمرت محكمة روسية الاثنين باحتجاز رجلين يشتبه بتخطيطهما لشن هجوم في مدينة سانت بطرسبورغ خلال احتفالات رأس السنة، وقالت انهما بايعا تنظيم داعش.

وأعلنت أجهزة الامن الروسية الاثنين على موقعها ان الرجلين اعتقلا الجمعة بناء على معلومات قدمها “الشركاء الأميركيون” وأنهما اعترفا بالتخطيط لشن الهجمات.

وشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاحد نظيره الاميركي دونالد ترامب على المعلومات الاستخباراتية التي ساعدت في احباط الهجوم.

والرجلان هما نيكيتا سميونوف (22 عاما) وجورجي شيرنيشوف (23 عاما)، بحسب ما قالت محكمة محلية في بيان عقب جلسة مغلقة جرت الاثنين في سانت بطرسبورغ، بعد أن حكم القاضي باحتجازهما بانتظار التحقيق.

وذكر موقع “فونتانكا” الاخباري المحلي نقلا عن مصدر في أجهزة الأمن الروسية، ان الاثنين خططا لشن هجمات في مركز تسوق وكاتدرائية تعتبر مقصدا كبيرا للسياح، وارسلا صورا الى تنظيم داعش لتأكيد الهدفين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية