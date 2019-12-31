بلغاريا تقرر تلقي إمدادات الغاز الروسي عبر تركيا

أعلنت بلغاريا الإثنين أنها ستتلقى اعتبارا من كانون الثاني/يناير إمدادات الغاز الروسي عبر أنبوب “تركستريم” الذي يعبر البحر الأسود ويلتف على أراضي أوكرانيا.

وقالت وزيرة الطاقة البلغارية تيميموجكا بيتكوفا في بيان “لقد أنجزنا مع غازبروم تبديلا لنقطة دخول الإمدادات” لتصبح في موقع “سترنادجا 2” عند الحدود التركية-البلغارية.

وقالت الوزيرة إن هذه الخطوة من شأنها أن توفر على صوفيا رسوم عبور سنوية بقيمة 70 مليون ليفا (35 مليون يورو. 39 مليون دولار) تسددها لرومانيا عن الغاز الروسي الذي كان يتم استجراره عبر أوكرانيا، وانخفاضا بنسبة خمسة بالمئة في سعر الغاز في بلغاريا.

وتعتمد بلغاريا بشكل شبه تام على روسيا لإمدادها بالغاز، ويتوقع أن يزودها أنبوب تركستريم المقرر أن يبدأ تشغليه في كانون الثاني/يناير 2.9 متر مكعب من الغاز سنويا.

وفي كانون الثاني/يناير واجهت بلغاريا أزمة جراء انقطاع إمدادات الغاز عبر أوكرانيا، ومذاك سعت صوفيا لتنويع مصادرها وأطلقت مشروع بناء أنبوب عبر اليونان لاستجرار إمدادات الغاز من بحر قزوين.

كذلك تبني بلغاريا رابطا متفرعا من أنبوب تركستريم لضخ الغاز الروسي إلى صربيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية