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December 31 2019 - 03:28

مقتل 18 شخصا في هجوم لمسلحين شرقي الكونغو الديمقراطية

منذ 2 ساعة 31 December، 2019
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أخبار دولية - جمهورية الكونغو الديمقراطية

لقي 18 شخصا مصرعهم في هجوم لمسلحين على قرية بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالقرب من الحدود مع أوغندا.

وأكدت السلطات المحلية، الاثنين، أن متمردين من “القوات الديمقراطية المتحالفة” هاجموا منطقة أبيتينا الليلة الماضية، وقتلوا 18 شخصا وأحرقوا 8 منازل.

و”القوات الديمقراطية المتحالفة” هي جماعة إسلامية أوغندية، كثفت هجماتها على شرقي الكونغو الديمقراطية منذ أواخر أكتوبر الماضي، حين أطلقت الكونغو عملية عسكرية لتطهير المنطقة.

وعلى الرغم من إعلان رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، عن القضاء على جميع معاقل الجماعة تقريبا، إلا أن هجماتها لا تزال مستمرة.

وأسفر آخرها عن مقتل 22 شخصا في المنطقة نفسها في وقت سابق من هذا الشهر.

وتحمل السلطات في الكونغو الديمقراطية هذه الجماعة مسؤولية قتل مئات المدنيين منذ عام 2014.

المصدر: وكالة رويترز

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