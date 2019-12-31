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December 31 2019 - 01:36

الصليب الأحمر: 22 ألف مفقود منذ بدء الحرب في سوريا

منذ 2 ساعة 30 December، 2019
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سورية - عربي وإقليمي

كشفت منظمة الصليب الأحمر الدولية عن تسجيل 22 ألف مفقود خلال الحرب التي تشهدها البلاد منذ نحو 9 سنوات.

ونقلت وكالة “تاس” عن مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الحمر، دومينيك شتيلهارت، قوله إن “ملايين الناس اضطروا لمغادرة منازلهم، و500 ألف قُتلوا، وعشرات الآلاف خُطفوا وهم في عداد المفقودين”، مؤكدا أن إدارة الصليب الأحمر سجلت 22 ألف مفقود، وأن أقارب المفقودين طلبوا من الصليب الأحمر المساعدة في البحث عنهم.

وأفاد شتيلهارت بأن الصليب الأحمر الدولي لا يزال يبحث عن 3 موظفين تابعين له فُقدوا في وقت سابق.

المصدر: وكالات

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