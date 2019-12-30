القاضي رزق استجوب مدير عام هيئة إدارة السير ويستكمل التحقيق غدا مع عدد من الموظفين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2019 - 23:40

القاضي رزق استجوب مدير عام هيئة إدارة السير ويستكمل التحقيق غدا مع عدد من الموظفين

منذ 45 mins 30 December، 2019
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لبنان

استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة القاضي جورج رزق على مدى ثلاث ساعات، مدير عام هيئة ادارة السير المهندسة هدى سلوم، في الدعاوى الثلاث الجديدة التي رفعتها ضدها النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، بجرم الرشوة والاثراء غير المشروع، بحضور وكيلها المحامي مروان ضاهر.

وقد نفت سلوم جميع التهم الموجهة اليها واعتبرتها اتهامات واخبار مفبركة، وفي نهاية الجلسة قرر القاضي رزق استكمال التحقيق غدا مع عدد من الموظفين في إدارة شؤون السير بينهم موقوفون، وفي نهاية التحقيق يتخذ القرار المناسب بشأن توقيف سلوم ورفاقها .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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