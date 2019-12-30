الشيخ القطان دان الاعتداء على العراق: عدوان غاشم على دولة تطالب بالحرية والسيادة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2019 - 21:38

الشيخ القطان دان الاعتداء على العراق: عدوان غاشم على دولة تطالب بالحرية والسيادة

منذ 1 ساعة 30 December، 2019
الشيخ القطان
لبنان

دان رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ احمد القطان في بيان، “الاعتداء الامريكي علي العراقيين”، واعتبره “عدوانا غاشما على دولة تطالب بالحرية والسيادة ولم تخضع للاملاءات الأمريكية الإستعمارية”.

واشار الى ان “الشر المطلق المتمثل بامريكا يريد من خلال عدوانه على الأخوة العراقيين أن يجعل العراق ممرا ومستقرا للاطماع الامريكية، ولن تفلح أمريكا بتحقيق أهدافها في العراق، لأن الشعب العراقي مقاوم وممانع للأطماع الإستعمارية”.

وإذ سأل الله ان يرحم شهداء العراق، اكد ان “العراق سيبقى حرا متماسكا رافضا للتدخلات الأمريكية، ومواجها للاطماع الخارجية، لاسيما اطماع الادارة الامريكية، وسيعود العراق منارة لكل العالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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