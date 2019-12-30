قطع السير على #كورنيش_المزرعة باتجاه #البربير بالحاويات والاطارات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2019 - 21:38

قطع السير على #كورنيش_المزرعة باتجاه #البربير بالحاويات والاطارات

منذ 1 ساعة 30 December، 2019
أخبار موقع المنار

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