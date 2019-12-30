المرجعية في العراق دانت الاعتداء الاميركي ودعت لعدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات

دانَتِ المرجعية الدينية العليا في العراق الإعتداءَ الآثمَ الذي استهدفَ جمعاً من المقاتلينَ المُنضوينَ في القواتِ العراقية الرسمية وأدى الى استشهادِ وجرحِ عددٍ كبيرٍ منهم. وفي تصريحِ مصدرٍ مسؤولٍ في مكتبِ المرجع السيد علي السيستاني، شدَّدَتِ المرجعيةُ على ضَرورةِ احترامِ السيادةِ العراقية، مشيرةً الى اَنَ السلطاتِ الرسميةَ هي وحدَها المعنيةُ بالتعاملِ مع تلكَ الممارساتِ واتخاذِ الاجراءاتِ الكفيلةِ بِمَنعِها، وهي مدعوةٌ الى ذلكَ والى عدمِ جعلِ العِراقِ ساحةً لتصفيةِ الحساباتِ الإقليميةِ والدوليةِ وتدخُلِ الآخرينَ في شؤونهِ الداخلية.

المصدر: قناة المنار