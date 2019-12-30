مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية الإثنين 30-12-2019

أبى الاميركي الا ان يُظهر مجدداً وجهَه الدموي الحقيقيَ الداعمَ لإرهابٍ أدمى العراقَ لسنواتٍ طويلة…. فتَحتَ جُنحِ ظلامٍ حالكٍ امتدت نيران واشنطن لتطالَ المرابطينَ العراقيينَ عندَ الثغور، ممن يَجهَدونَ لإفشالِ إعتداءاتِ ومخططاتِ اِرهابييِ داعش الذين صنعتهُم الايادي الاميركيةُ ومولتهم الاموالُ الخليجية..

أيادٍ تؤكدُ استباحةَ الولاياتِ المتحدةِ لسيادةِ العراقِ وسورية توطئةً لمشاريعَ ومخططاتٍ تَهدِفُ إلى الاستيلاءِ على ثَرَواتِ البلدينِ، بعدَ أيامٍ قليلةٍ من إقرارِ دونالد ترامب المشهودِ بالعملِ على سرقةِ نِفطِ سورية..

اعتداءُ واشنطن هللت لهُ ابواقٌ خليجيةٌ وتباهى الصِهيونيُ بهِ فعلاً وقولاً، كاشفاً حقيقةَ المشروعِ التخريبي المعُدِ لمنعِ قيامِ دولةٍ في العراقِ وسوريا.

الجريمةُ الاميركيةُ لاقت استنكاراً جامعاً تجاوَزَ الخِلافاتِ العراقية، فقد وصفَها المرجع السيد علي السيستاني بالآثمة وَسَطَ تحذيراتٍ من التداعياتِ الخطيرةِ لها، مترافقةً مع دَعواتٍ رسميةٍ لاعادةِ النظرِ بعَلاقةِ بَغدادَ بما يسمى التحالفَ الدولي. فيما أكد حزبُ الله اَنَ العدوانَ يُعَدُّ توغلاً بضربِ عناصرِ القوةِ الكامنةِ في الشعبِ العراقيِ والقادرةِ على مواجهةِ خُططِ داعش الهادمة.

ولمنعِ التهديمِ والتعطيلِ في لبنانَ، كانَ تحذيرُ نائبِ الامينِ العامِّ لحزبِ الله من أيِ محاولةٍ لمحاصرةِ التكليفِ أو التأليفِ تستهدِفُ إعادةَ البلادَ إلى الفراغ… فالرئيسُ المكلفُ يَمتَلِكُ الحكمةَ والنشاطَ المكثفَ ووضوحَ الرؤية، وهوَ يحاولُ إنجازَ التأليفِ في أقربِ وقت -يقول الشيخ نعيم قاسم-، الذي اضافَ اَنَهُ من الطبيعي أن يحتاجَ الرئيسُ المكلفُ إلى بعضِ الوقت؛ متسائلاً ، عجيبٌ كيف يَعُدُّ لهُ بعضُهُم الأيامَ وقد كانوا يتجاوزونَ الشهورَ بسببِ مَصالحِهِمُ الضيقة؟ ويُذَكِّرُ الشيخ قاسم بضَرورةِ الاستمرارِ بالعملِ ومتابعةِ ملفاتِ الفسادِ والأموالِ المنهوبةِ أو المهرَّبة.

اموالٌ يمكنُ إستعادتُها او كشفُ ملابساتِ تهريبِها – وهوَ اضعفُ الايمان- من قِبَلِ المعنيينَ في مَصرِفِ لبنان وجمعيةِ المصارفِ، فيما يُنتظرُ ايضاً من هؤلاءِ العملُ لتأمينِ حقوقِ المودعينَ الموضوعةِ امانةً لديهم. وعلى خطِ المساهمةِ للتخفيفِ على كاهلِ المواطنين كانت الموافقةُ النهائيةُ للَجنَةِ المالِ والموازنة على اقتراحِ قانونٍ تقدمت بهِ كتلةُ الوفاءِ للمقاومة فيما يتعلَقُ بالمتعثرينَ عن دفعِ القروضِ السكنية..