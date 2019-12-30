سورية تدين القصف الاميركي لمواقع الحشد الشعبي وتطالب واشنطن بوقف تدخلها في العراق

دانت الخارجية السورية اليوم الاثنين، القصف الأميركي الذي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي العراقية مساء أمس، وأوقع عشرات الشهداء والمصابين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين “سوريا تدين العدوان الأميركي الدموي على فصائل الحشد الشعبي العراقية التي تدافع عن سيادة العراق واستقلاله في إطار قرارات الدولة العراقية ومؤسساتها الرسمية وأي عدوان على سيادة واستقلال وحرية العراق والعراقيين”.

وأضاف المصدر “سوريا تعبر عن تضامنها التام مع العراق شعباً ومؤسسات وتعيد مطالبتها بعدم تدخل الولايات المتحدة الأميركية في الشؤون الداخلية للعراق التي تعدّ في صميم عمل ومهام الدولة العراقية”.

المصدر: سبوتنيك