الوكالة الوطنية: سوري اطلق النار على شقيقته في مخيم الرشيدية فأرداها وفر الى جهة مجهولة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2019 - 19:28

الوكالة الوطنية: سوري اطلق النار على شقيقته في مخيم الرشيدية فأرداها وفر الى جهة مجهولة

منذ 28 mins 30 December، 2019
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