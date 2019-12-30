محتجون اعتصموا أمام مصرف لبنان منددين بالسياسة والهندسات المالية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2019 - 19:28
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30 شهيداً وعشرات الجرحى من قوات الحشد الشعبي العراقي في عدوان أميركي استهدف مقار اللواءين 45 و46 في القائم بالأنبار
مجلس الامن الوطني العراقي: الاعتداء الاميركي يدفع العراق لمراجعة علاقته بـ"التحالف الدولي"
مجلس الامن الوطني العراقي: الاعتداء الاميركي على مقرات الحشد يعرض امن وسيادة العراق للخطر
مجلس الامن الوطني العراقي: انفراد القوات الاميركية بتنفيذ عمليات دون موافقة العراق خرق للسيادة
حزب الله: العدوان اعتداء سافر على سيادة العراق وأمنه واستقراره وعلى الشعب العراقي بكامل مكوناته لا سيما الحشد الشعبي
حزب الله: العدوان يؤكد أن الإدارة الأميركية تريد ضرب عناصر القوة الكامنة في الشعب العراقي والقادرة على مواجهة "داعش"
حزب الله: الإدارة الأميركية تكشف عن وجهها السافر باعتبارها عدوا لمصالح العراقيين وتطلعهم للحرية والسيادة والمستقبل الآمن
حزب الله: لا بد أن الذين اتخذوا قرار الاعتداء الإجرامي سيكتشفون قريباً حماقة هذا القرار ونتائجه وتداعياته
الشيخ عبد الأمير قبلان: العدوان الأميركي في العراق يندرج ضمن ردات الفعل الانتقامية على إنجازات محور المقاومة
حركة أمل: العدوان الأميركي يقدم دليلاً إضافياً على أنّ واشنطن تقف خلف مشاريع الفتن والفوضى والمطلوب المزيد من الوحدة
الخارجية الإيرانية: أميركا كشفت بهجماتها في العراق دعمها القوي للإرهاب ويجب أن تتحمل عواقب عملها غير القانوني
السفارة الإيرانية في بغداد: الغارات الأميركية انتهاك سافر لسيادة العراق لضمان مصالح الكيان الصهيوني
رابطة علماء اليمن: ندعو كل أحرار العراق إلى وحدة الكلمة واستكمال تحرير بلدهم من التواجد الأميركي ونؤكّد على حقهم بالرد
الحرس الثوري في ايران يوقف ناقلة نفط كانت تهرب مليون و 312 ألف لتر من الوقود في جزيرة بوموسى
الرئيس ميشال عون: أحداث الفترة الأخيرة لم تضر بل كسرت محميات كثيرة وخطوطاً حمراء وستبدأ نتائجها بالظهور من اليوم
الرئيس عون: يمكن توفير فرص عمل للشباب مع التغيير في النهج الاقتصادي الذي نسعى إليه
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: يجب تسهيل مهمة الرئيس المكلف وأي محاولة لمحاصرته تستهدف إعادة لبنان للفراغ
الشيخ قاسم: إذا كان الخيار بين فيتو التعطيل والحكومة فنحن مع الحكومة وإذا كان بين الفوضى والبدء بالحل فنحن مع الحل
وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي بموسكو: أوفينا بكل وعودنا ونطالب الأوروبيين بتنفيذ الاتفاق النووي
وزير الخارجية الروسي: موسكو بذلت جهوداً كبيرة للحفاظ على الاتفاق النووي بينما تعمل واشنطن على نسفه ونحن قلقون من انهياره
الرئيس السوري في برقية تهنئة لنظيره الروسي بالعام الجديد: نشكر موسكو على مساعدة الشعب السوري في التخلص من الإرهاب
الإليزيه: الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي يدعوان إلى أكبر قدر من ضبط النفس في ليبيا
وزارة الإعلام الصومالية: ارتفاع حصيلة اعتداء السبت في مقديشو إلى 81 قتيلاً بعدما قضى جريحان جراء إصابتهما
الحكومة الانتقالية السودانية تقر ميزانية 2020 بعجز نسبته 3.5% من إجمالي الناتج المحلي
وكالة الأناضول: تركيا توقف 100 مشتبه بانتمائهم إلى "داعش" خلال عمليات دهم في جميع أنحاء البلاد
قتيلان أحدهما المهاجم في إطلاق نار في كنيسة بولاية تكساس الأميركية
السلطات الأسترالية تطلب من نحو 100 شخص مغادرة 5 ضواحٍ في ملبورن مع اشتداد الحرائق في البلاد
إلغاء نحو 180 رحلة جراء بدء شركة طيران "جيرمن وينغز" الألمانية إضراباً لـ3 أيام قابلة للتمديد
إنقاذ 19 مهاجراً قبالة شواطئ دونكيرك شمال فرنسا بينما كانوا يحاولون العبور إلى بريطانيا بواسطة قارب صغير
محتجون اعتصموا أمام مصرف لبنان منددين بالسياسة والهندسات المالية
منذ 30 mins
30 December، 2019
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