الخارجية السورية تعيد مطالبتها بعدم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون الداخلية للعراق – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2019 - 19:28

الخارجية السورية تعيد مطالبتها بعدم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون الداخلية للعراق

منذ 1 ساعة 30 December، 2019
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