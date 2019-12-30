لقاء الاحزاب في لبنان دان العدوان الاميركي واكد وقوفه إلى جانب العراقيين في مقاومة القوات الأميركية

أعرب لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية عن إدانته الشديدة للعدوان الأميركي الغادر على مواقع قوات الحشد الشعبي في العراق وسوريا.

وأكد اللقاء أن هذا العدوان السافر يكشف أن القوات الأميركية المتواجدة على الأرض العراقية لم تأت لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، الذي كانت واشنطن وراء صناعته، وإنما لاستغلال خطر هذا التنظيم الإرهابي للعودة إلى العراق، بغية إعادة فرض استعمارها وهيمنتها عليه، بما يحول العراق إلى قاعدة أميركية لنهب ثرواته النفطية، وتشديد الحصار على كل من إيران وسوريا.

ولفت اللقاء إلى أن مقاومة العدوان الأميركي إنما هي جزء لا يتجزأ من نضال القوى الوطنية العراقية، المقاوِمة للهيمنة الأمريكية، لإحباط محاولة إحياء مخطط أميركا الاستعماري.

وخلص لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية إلى تأكيد وقوفه إلى جانب القوى الوطنية العراقية في مقاومة القوات الأميركية ومخططاتها باعتبارها السبيل لحفظ العراق وحمايته بوجه محاولات السيطرة الأميركية، وإعادة بناء الدولة الوطنية العراقية التي تحقق التنمية والعدالة، وتشكل قلعة حصينة في محور المقاومة المنتصر إقليمياً على المشروع الأميركي الغربي .

المصدر: موقع المنار