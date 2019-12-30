مجلس الامن الوطني العراقي: العدوان الأميركي على مقرات الحشد الشعبي خرق لسيادة العراق وتجاوز خطير – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2019 - 19:28

مجلس الامن الوطني العراقي: العدوان الأميركي على مقرات الحشد الشعبي خرق لسيادة العراق وتجاوز خطير

منذ 2 ساعة 30 December، 2019
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