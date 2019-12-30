حرس الثورة الإٍسلامية يؤكد ان الرد على الاعتداء الاميركي حق طبيعي للعراقيين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2019 - 17:10

حرس الثورة الإٍسلامية يؤكد ان الرد على الاعتداء الاميركي حق طبيعي للعراقيين

منذ 14 mins 30 December، 2019
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