مصرف لبنان: على المؤسسات غير المصرفية تسديد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني بذات العملة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2019 - 17:08

مصرف لبنان: على المؤسسات غير المصرفية تسديد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني بذات العملة

منذ 27 mins 30 December، 2019
مصرف لبنان
لبنان

أصدر مصرف لبنان قرارا وسيطا رقمه 13164 يتعلق بتعديل القرار الاساسي الرقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية، جاء فيه:

“ان حاكم مصرف لبنان بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 70 منه.

وبناء على القانون رقم 123 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان.

وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية.

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام.

المادة الاولى: يلغى نص المادة 7 مكرر من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:

على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ان تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني وارد فيها من الخارج بذات عملة التحويل.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 8/1/2020.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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