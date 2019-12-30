محتجون اعتصموا أمام مصرف لبنان منددين بالسياسة والهندسات المالية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان عددا من المحتجين اعتصموا، عصر اليوم، أمام مصرف لبنان وسط انتشار للقوى الأمنية وفرقة مكافحة الشغب في محيط المصرف وفتح مسرب لمرور السيارات باتجاه الحمرا.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بإستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، مرددين هتافات تندد بالسياسة والهندسات المالية المتبعة والمجحفة في حق اللبنانيين، ومطالبين بإجراء قيود مصرفية اكثر عدالة ووضع اطار زمني واضح لهذه القيود واستثناء صغار المودعين وحسابات التوطين وتطبيقها فقط على كبار المودعين، ودعوا الى استثناء القروض التعليمية من تبعات الانهيار عبر فرض مصرف لبنان قرار رسمي يضمن تحييد الطلاب من تبعات الانهيار، وتوفير السيولة لاستمرار قروض التعليم.

كما دعوا الى استعادة أرباح الهندسات المالية وعرض حجم العمليات الإستثنائية وتفاصيلها والجهات التي استفادت منها، والأرباح التي تحققت وصولا الى استعادتها لصالح المال العام، فضلا عن الدعوة إلى التفاوض على الدين العام وعلى أصل الدين العام القائم وفوائده، وفقا لالية لا تشمل أي مساس بمصالح صغار المودعين ومحدودي الدخل، ودعوا الى الامتناع عن دفع القروض المصرفية المحددة الخاصة بالسكن والسيارات والتعليم الى حين الغاء الفوائد لمن سدد اكثر من نصف الدين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام