حسان دياب على تويتر :لم يصدر عني أي موقف أو كلام، كل ما يُنشر على بعض وسائل التواصل هو غير صحيح – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 30 2019 - 17:08

حسان دياب على تويتر :لم يصدر عني أي موقف أو كلام، كل ما يُنشر على بعض وسائل التواصل هو غير صحيح

منذ 1 ساعة 30 December، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة