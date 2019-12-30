لقاء علماء صور: نسمع جعجعة لا طائل منها

طالب رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في تصريح ،المسؤولين اللبنانيين “ان يتقوا الله بالوطن والمواطنين، وان يتخلوا عن مصالحهم وحساباتهم ويلتفتوا الى ما يعيشه الشعب اللبناني من أزمات تهدد حياته”.

تابع :”ان غرق بعض المسؤولين بصفات للحكومة قبل ولادتها يكشف مدى استهتارهم بالوطن في هذه الظروف الدقيقة، مؤكدا “ضرورة تشكيل حكومة إنقاذية سريعة تضع حدا للمسار الانحداري في الاوضاع اللبنانية”.

وقال:” إننا نسمع الكثير من الكلام عن استعادة الاموال المنهوبة او المهربة، ولكننا لا نرى اي ترجمة فعليا، ما يدل على انها جعجعة لا طائل منها”.

وتمنى “ان يكون العام الجديد عام خير على لبنان، ونشهد ولادة حكومة على مستوى الازمة في لبنان والمنطقة ومستوى آمال اللبنانيين تحقق الاصلاح وتمنع الفساد وتعيد المال المنهوب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام