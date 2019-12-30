عودة أكثر من 1.1 ألف لاجئ سوري إلى أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين أن أكثر من 1.1 ألف لاجئ سوري عادوا إلى أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة. وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن “خلال الــ24 ساعة الماضية قد عاد 1108 لاجئين إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 327 لاجئا (98 نساء و167 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 781 شخصا (234 امرأة و398 طفلا). وأشار المركز إلى عودة نازحين خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى مكان إقامتهما الدائمين داخل البلاد.

كما قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي والأغراض في دمشق وزمرين (بريف درعا) من الألغام على مساحة 3.1 هكتار. وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 39 عبوة قابلة للانفجار.

المصدر: سبوتنيك