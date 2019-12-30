لافروف عقب لقائه ظريف: النهج الهدام للولايات المتحدة سيؤدي إلى تدمير الاتفاق النووي مع إيران

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الإثنين، أن “خطة العمل الشاملة المشتركة لبرنامج إيران النووي أمام خطر الانهيار، جراء الخطوات الأمريكية والإجراءات غير المتسقة للاتحاد الأوروبي”. وقال لافروف في مؤتمر صحفي في ختام لقائه نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، “نتيجة للخط الهدام الذي تواصله واشنطن، فإن هذا الإنجاز الأكثر أهمية للدبلوماسية الدولية – وأعني خطة العمل الشاملة المشتركة – أمام خطر الانهيار”.

وأضاف لافروف “للأسف، نلاحظ أيضا عدم اتساق من زملائنا في الاتحاد الأوروبي، الذين بدورهم لا يوفون بالتزاماتهم بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة “.

من جهته، علق وزير الخارجية الايراني، قائلا “اليوم نعمل على تبادل الأفكار والآراء التي تمكننا من العمل على منع انهيار هذا المشروع”، مضيفاً أن “إيران وروسيا ، على عكس الولايات المتحدة ، تسعيان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ، والخطط التي قدمها البلدان تؤكد هذه الحقيقة”.

وأكد وزير الخارجية الإيراني سعي بلاده لفرض الأمن في إدلب السورية في ظل أوضاع هذه المنطقة، التي وصفها بـ “الهشة”. وقال ظريف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي”بالرغم من أن الأوضاع في إدلب السورية هشة لكننا نسعى لفرض الأمن هناك، التعاون الروسي التركي يصب في هذا المجال”. وأضاف ظريف “التعاون الثلاثي بين روسيا وسوريا وإيران تمكن من تشكيل اللجنة الدستورية، وهذا أمر مهم جدا”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية