هيئة علماء بيروت: ندين العدوان الاميركي على مقار الحشد الشعبي

اعتبرت هيئة علماء بيروت، في بيان اليوم “ان الولايات المتحدة الأميركية أرادت من خلال عدوانها على مقار الحشد الشعبي العراقي توزيع رسائلها الى كل المعنيين بان اميركا هنا، ولها الكلمة الفصل في الساحة العراقية وانها على استعداد لمواجهة محور المقاومة”.

ودانت الهيئة هذا العدوان، معتبرة “ان هذا العمل الإرهابي يستهدف اضعاف محور المقاومة انطلاقا من العراق وفي لحظة داخلية حساسة، أرادت من خلالها تحقيق المصالح المشتركة مع العدو الصهيوني وتبديد القلق الإسرائيلي من تعاظم قوة المحور خصوصا في رمزية الأمكنة المستهدفة وما تعنيه لمحور المقاومة”.

ودعت “الشعب العراقي وكل الشرفاء في العراق الشقيق الى الالتفاف حول الحشد الشعبي ومؤازرته باعتباره القوة التي هزمت المشروع الأميركي المتمثل بأدواته الداعشية، وقدمت التضحيات الجسام في سبيل الدفاع عن سيادة العراق والذود عن أهله”.

كما دعت إلى “الإلتزام بما يصدر عن المرجعية الدينية الرشيدة في العراق وما يصدر عنها من مواقف تجاه استهداف الساحة العراقية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام