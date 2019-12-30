منها عصير البطاطا.. 4 علاجات طبيعية للتخلص من حرقة المعدة

من منا لم يصبه الشعور المزعج بحرقة المعدة بعد وجبة دسمة، حتى أن بعض الأشخاص يصابون به مرارا وتكرارا، لكن عوضا عن اللجوء دائما إلى الأدوية يمكن لبعض العلاجات المنزلية أن تخفف من الأعراض أو تمنعها تماما، فما هي؟

ترجع حرقة المعدة إلى أسباب مختلفة، وفي معظم الأحيان يحدث الإحساس غير المريح بالحرقة بعد الأكل والشرب، خاصة أن الأطعمة مثل القهوة والحمضيات والأطعمة الدهنية المقلية والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز تؤدي إلى إفراط في إنتاج حمض المعدة. وهذه هي الأسباب الرئيسية لأعراض حرقة المعدة.

ولمنع حدوث الشعور المزعج بالحرقة في المعدة منذ بدايته، هناك بعض النصائح والخطوات التي يجب عليك أخذها بالحسبان في حياتك اليومية، خاصة إذا كنت عرضة للقيء الحمضي والحرقة.

ومن هذه النصائح على سبيل المثال:

1- تجنب الأطعمة التي تعمل على إفراط إنتاج الحمض المعدي، مثل القهوة والسجائر والشاي الأسود والأطعمة الدهنية أو التوابل الساخنة مثل الفلفل الحار أو الفلفل أو الكاري.

2- الأكل ببطء والمضغ بشكل جيد لتفادي ابتلاع الهواء، وبهذا تتجنب إجهاد المعدة أو التسبب في غازات البطن والشعور بالغثيان.

2- اللوز

تناول ثلاث إلى خمس حبات من اللوز قبل الأكل وبعده، فهي تساعد أيضا في امتصاص الحمض الزائد بسرعة.

3- الخردل

تناول ملعقة صغيرة من الخردل بعد الأكل فلها فائدة كبيرة للغاية، فزيت الخردل يحفز الصفراء والكبد، وهما المسؤولان عن هضم الدهون، ما يهدئ المعدة ويمنع حدوث الارتجاع.

4- الشاي

يساعد الشاي أيضا في التقليل من الارتجاع وحرقة المعدة، فمنذ سنوات يُستخدم الشاي لتخفيف مختلف المشاكل الصحية وعلاجها. فشاي البابونج على سبيل المثال يهدئ الأغشية المخاطية الملتهبة أو المتهيجة في الجهاز الهضمي ويعزز من عملية الهضم.

وللحصول على تأثير أفضل يمكنك خلط أوراق البابونج مع الأعشاب التالية، اليانسون والشمر والكراوية وجذر الخطمي. وكل هذه الأعشاب هي علاجات منزلية توفر الراحة من الحموضة المعوية.

استخدم أحد هذه العلاجات المنزلية لحرقة المعدة وستلاحظ أن الشعور المزعج الذي يتسبب به سيقل أو يزول. لكن يبقى من المهم أن نذكر أن المعلومات الواردة في هذا المقال لا تغني عن زيارة الطبيب واستشارته.

المصدر: DW