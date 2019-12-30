النائب مصطفى حسين: لاشراك الطائفة العلوية في عملية التشكيل

تمنى رئيس “الحركة الشعبية” النائب مصطفى حسين على الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب الاخذ بالاعتبار وجود الطائفة العلوية خلال عملية التشكيل”.

ودعا الى “الاتكال على كل الكلام الذي قيل عن مرحلة جديدة بعد 17 تشرين، لتكريس حق هذه الطائفة بالوجود في السلطة التنفيذية، بعدما اقصاها نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية والسياسية”.

وذكر “بوجود اخصائيين يفتخر لبنان بهم، في عداد الطائفة العلوية التي يمتلك الكثير من ابنائها الخبرات والكفاءات والمؤهلات والطاقات للعب دور اساسي في انقاذ بلدهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام