موسوي: على الولايات المتحدة أن تتحمل تداعيات اعتدائها على القوات العراقية وانهاء تواجدها العسكري – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2019 - 11:52

موسوي: على الولايات المتحدة أن تتحمل تداعيات اعتدائها على القوات العراقية وانهاء تواجدها العسكري

منذ 42 mins 30 December، 2019
أخبار موقع المنار

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