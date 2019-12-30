المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: على واشنطن احترام استقلال وسيادة العراق ووحدة اراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
December 30 2019 - 11:52
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
30 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
استشهاد 27 عنصراً وإصابة العشرات من قوات الحشد الشعبي العراقي في عدوان أميركي استهدف مقار اللواءين 45 و46 في الأنبار
الحشد الشعبي: استشهاد آمر الفوج الأول في اللواء 45 لكتائب حزب الله أبو علي الخزعلي بالعدوان الأميركي في القائم بالأنبار
كتائب حزب الله: نبحث آلية الرد المناسب من الخيارات المتاحة لدينا على الجريمة الأميركية بحق أبناء الحشد الشعبي
كتائب حزب الله: معركتنا مع أميركا ومرتزقتها باتت مفتوحة وليعلم ترامب أنّه سيدفع الثمن غالياً في العراق وحيث توجد قواته
تحالف الفتح: العدوان الأميركي على الحشد الشعبي هو اعتداء على السيادة والكرامة العراقية
حزب الله: العدوان اعتداء سافر على سيادة العراق وأمنه واستقراره وعلى الشعب العراقي بكامل مكوناته لا سيما الحشد الشعبي
حزب الله: العدوان يؤكد أن الإدارة الأميركية تريد ضرب عناصر القوة الكامنة بالشعب العراقي والقادرة على مواجهة "داعش"
حزب الله: الإدارة الأميركية تكشف عن وجهها السافر باعتبارها عدوا لمصالح العراقيين وتطلعهم للحرية والسيادة والمستقبل الآمن
حزب الله: نسأل الله للشهداء الرحمة وللجرحى الشفاء وللشعب العراقي النصر ونتقدم من إخواننا بكتائب حزب الله بأحر العزاء
حزب الله: لا بد أن الذين اتخذوا قرار الاعتداء الإجرامي سيكتشفون قريباً حماقة هذا القرار ونتائجه وتداعياته
الخارجية الإيرانية: على الولايات المتحدة أن تتحمل تداعيات اعتدائها وتنهي تواجدها العسكري في العراق
ائتلاف 14 فبراير: نعد الاستهداف الأميركي عدواناً خطيراً وغاشماً على العراق ونؤكّد أنّ له حق الرد بكل الوسائل الممكنة
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك يدعو لإعطاء الفرصة للرئيس المكلف حسان دياب لتشكيل الحكومة اللبنانية
النائب إيهاب حمادة يدعو إلى عدم تقديم خدمة لأعداء لبنان ومن يتربص به شراً الذين سيستفيدون إذا عمت الفوضى والفراغ فيه
اليمن: قوى العدوان تستهدف الشعب والمغازي بمديرية حيس والقرشيه بمديرية بيت الفقيه والجبلية بمديرية التحيتا في الحديدة
الرئيس الإيراني في معرض منجزات الصناعات البتروكيماوية: العقوبات الأميركية ستزول والأعداء أدركوا أنّنا لن نستسلم
الشيخ حسن روحاني: ستصل منتجاتنا البتروكيماوية لـ37 مليار دولار في الأعوام المقبلة وسنصبح البلد الأول بإنتاجها في المنطقة
وزير الخارجية الإيراني من موسكو: المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين أثبتت استعدادنا للتعاون لصون أمن مضيق هرمز
الرئاسة التركية: إعدام 5 متهمين في جريمة مقتل خاشقجي تبرئة لمن أصدر أوامر بقتله والقرار استخفاف بحرية الصحافة
مقتل 4 من حركة الشباب في غارات جوية أميركية استهدفت مواقعها في الصومال
قتيلان وجريح جراء إطلاق نار في كنيسة في ولاية تكساس الأميركية
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: على واشنطن احترام استقلال وسيادة العراق ووحدة اراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية
منذ 44 mins
30 December، 2019
التعليقات
ذات صلة
حركة طالبان : ليس لدينا خطط لوقف إطلاق النار في أفغانستان
منها عصير البطاطا.. 4 علاجات طبيعية للتخلص من حرقة المعدة
هيئة علماء بيروت: ندين العدوان الاميركي على مقار الحشد الشعبي
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}