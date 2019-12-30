المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: على واشنطن احترام استقلال وسيادة العراق ووحدة اراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2019 - 11:52

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: على واشنطن احترام استقلال وسيادة العراق ووحدة اراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية

منذ 44 mins 30 December، 2019
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