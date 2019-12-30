الخارجية الايرانية: العدوان العسكري الأمريكي ضد القوات العراقية مثال واضح على الإرهاب

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي الاثنين أن “العدوان الأمريكي على الأراضي العراقية ومهاجمة مواقع الحشد الشعبي، مثال واضح على الإرهاب”، مديناً بشدة الهجوم. وفي السياق، أكد موسوي أن “على الولايات المتحدة أن تحترم استقلال العراق وسيادته وسلامة أراضيه وأن تتوقف عن التدخل في شؤونه الداخلية”. وتطرق موسوي، الى مزاعم امريكا الكاذبة بمكافحة الإرهاب، قائلاً إن “هذه الهجمات أثبتت مرة أخرى زيف مزاعم الولايات المتحدة بمقاتلة جماعة داعش التكفيرية، حيث أن الولايات المتحدة استهدفت مواقع قوات كانت توجه ضربات مدمرة لإرهابي داعش على مر السنوات الماضية”.

وقال المتحدث باسم الخارجية إن “امريكا وبهذه الهجمات، كشفت عن دعمها القوي للإرهاب، متجاهلة استقلال وسيادة الدول ، ويجب أن تتحمل مسؤولية وعواقب هذا العمل غير القانوني”. ولفت موسوي إلى أن الاحتلال الأجنبي في المنطقة “سبب لانعدام الأمن والتوتر والأزمات”، مؤكداً أن “على الولايات المتحدة أن تنهي وجودها المحتل في المنطقة”. وأعلن المتحدث باسم الخارجية، دعم وحماية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستقلال العراق وسلامة أراضيه وسيادته الوطنية، وقدم تعازي إيران ومواساتها لأسر الشهداء وجرحى هذا العدوان الإرهابي الأمريكي.

المصدر: ارنا