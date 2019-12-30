مفوضية حقوق الإنسان تدين الإعتداء الامريكي على قوات الحشد وتطالب الحكومة لمنع انتهاك السيادة

ادانت مفوضية حقوق الانسان في العراق الاثنين، الاعتداء الامريكي على قوات الحشد الشعبي.

وقالت المفوضية في بيان “ندين الاعتداء الامريكي التي طال مواقع الحشد الشعبي على الحدود غرب العراق واسفر عن سقوط شهداء وجرحى”، مؤكدة على “الحكومة العراقية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتهاك سيادة الدولة وايقاف الاعتداءات المتكررة لقوات الحشد الشعبي”.

هذا وطال اعتداء غاشم امريكي بواسطة طائرات حربية امس الاحد 29 كانون الاول 2019 لعدد من مواقع الحشد الشعبي في مدينة القائم غرب العراق ما اسفر عن استشهاد واصابة عدد من المجاهدين الابطال الذين يمسكون الحدود لمنع تسلل عناصر داعش .

المصدر: موقع الحشد الشعبي