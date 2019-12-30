إرشادات لليازا تلافيا للمزيد من حوادث السير ليلة رأس السنة

أكدت “اليازا” في بيان ضمنته إرشادات لتلافي المزيد من حوادث السير ليلة رأس السنة أن “العام الحالي 2019 كان عاما مأسويا بامتياز على الطرق اللبنانية، حيث سجل سقوط أعداد هائلة من القتلى والاصابات”.

ولفت البيان إلى أن “الأعياد مناسبات للفرح ولقاء الأحبة وليس لفراقهم والحزن عليهم. ومن المسلم به أن فترة الأعياد تشهد حركة سير مميزة على سائر الطرق وخصوصا على الطرق الجبلية في فصل الشتاء.

لذلك تدعو اليازا المواطنين، سائقين ومشاة، إلى عدم تحويل بهجة العيد إلى كوارث مرورية لأن العام الحالي قد شهد ما شهد بما فيه الكفاية. وتطلب من جميع مستعملي الطرق توخي الحذر والتحلي بالقيادة الهادئة والتزام استعمال حزام الأمان واتباع الارشادات الاحترازية الآتية:

1 – عدم الإفراط في تناول الكحول لسائقي المركبات على أنواعها لأن إرتباط الأعياد وبخاصة عيد رأس السنة بالكحول لدى بعض المواطنين قد جعل هذه المناسبة سببا لوفاة خيرة الشباب على الطرق.

2 – التذكير بضرورة انتداب سائق من كل مجموعة ليلتزم عدم تناول الكحول قبل القيادة وذلك لتحقيق عودة آمنة أو استعمال سيارات الأجرة.

3 – مطالبة قوى الأمن الداخلي بقمع مخالفات الكحول في حال تجاوزت كمية الكحول نصف غرام في ليتر الدم، وتذكير المواطنين بأن قانون السير يجيز لقوى الأمن الداخلي تطبيق قانون السير على الجميع من دون أي استثناء.

4 – ضرورة استعمال حزام الأمان في المقاعد كافة دون استثناء وبخاصة في المقعد الأمامي إلى جانب السائق.

5 – أهمية جلوس الاطفال حتى الثامنة في كرسي الأمان.

6 – إن الإرهاق الجسدي الناتج من كثرة التنقلات في فترة الأعياد قد يؤدي الى تزايد في عدد حوادث السير، لذلك يجب الانتباه من أخطار التعب الشديد الناتج من سهرة رأس السنة المميزة بامتدادها لفترة طويلة.

7 – تذكير أهل وأصدقاء الشباب ما بين عمر 16 و27 عاما الى ضرورة لفت نظر هؤلاء الشباب بشكل هادئ الى الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء القيادة وبخاصة في مناسبة الأعياد المجيدة وفي ليلة رأس السنة بالذات، بالإضافة الى تذكير الأهل بالمسؤولية القانونية والمعنوية لإقدام أولادهم ما دون الثامنة عشر على قيادة المركبة.

8 – دعوة مختلف وسائل الإعلام الى ضرورة تذكير المواطنين بمخاطر القيادة ليلة رأس السنة وذلك لتلافي الحوادث التي يمكن أن تنتج مثل هذه الليلة في حال عدم التزام قانون السير وإرشادات السلامة العامة”.

وذكرت اليازا المواطنين ” ضرورة التزام إرشادات قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني وبصيانة المركبات قبل فصل الشتاء وخصوصا بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون السهر في المناطق الجبلية حيث تصعب الرؤية وغالبا ما يتكون الجليد عند ساعات الفجر الأولى التي تترافق مع عودة الشباب من سهرة رأس السنة”.

وفي ما يلي حملة مشتركة لليازا مع قوى الامن الداخلي للتوعية على مخاطر الكحول وبخاصة ليلة رأس السنة:

https://www.youtube.com/watch?v=R_v1UZQa5XE

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام