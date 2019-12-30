الولايات المتحدة: مقتل اربعة من حركة الشباب في غارات على الصومال

قتل أربعة أشخاص في غارات استهدفت حركة الشباب في الصومال، حسب ما اعلنت الولايات المتحدة، غداة اعتداء أدى الى مقتل 79 شخصا على الاقل في مقديشو.

وأعلنت القيادة العسكرية الأميركية لافريقيا (افريكوم) في بيان أن “هذه الضربات الجوية الدقيقة استهدفت عناصر في حركة الشباب مسؤولين عن أعمال إرهابية ضد مواطنين صوماليين أبرياء بالتنسيق مع القاعدة”.

وأشار البيان إلى أنه “بالتنسيق مع الحكومة الفدرالية الصومالية، نفذت القيادة الاميركية في افريقيا في 29 كانون الاول الحالي ثلاث غارات جوية في موقعين، مستهدفة عناصر في حركة الشباب”، مشيرا الى ان “الضربات استهدفت موقعي كونيو بارو وكاليو بارو”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية