حمية الخيار… كيف تخسر 7 كيلوغرامات في أسبوع

يعد “دايت الخيار” من الحميات الغذائية قليلة السعرات الحرارية التي تساعد على خسارة الوزن، حيث يمكن فقدان 7 كيلوغرامات خلال أسبوع.

ويوفر هذا النظام للجسم أقل من 800 سعر حراري بشكل يومي، كما يمده بالعناصر الغذائية مثل البوتاسيوم وفيتامين سي، إلا أنه يحتوي على نسبة قليلة للغاية من البروتين والألياف والكالسيوم والحديد وغيرها، لذا لا ينصح باتباعه أكثر من أسبوع، بحسب ما نشر موقع “الكونسلتو”.

ويسمح خلال اتباع “دايت الخيار”، بتناول الخضروات مثل الطماطم والسبانخ وغيرها، والبروتينات مثل الدجاج والأسماك والبيض والزبادي والجبن، والكربوهيدرات مثل الأرز البني والخبز البني والبطاطس، والدهون الصحية مثل زيت الزيتون.

ويسير النظام الغذائي “دايت الخيار” على النحو التالي…

اليوم الأول

وجبة الإفطار: 2 بيضة مسلوقة و2 شريحة خيار

سناكس: 2 ثمرة خيار.

وجبة الغداء: سلطة زبادي بالخيار والليمون.

سناكس: 2 ثمرة خيار.

وجبة العشاء: شريحة دجاج مشوي وثمرة خيار وطبق صغير أرز بني.

اليوم الثاني

وجبة الإفطار: عصير خيار مع التفاح الأخضر والسبانخ.

سناكس: 1 ثمرة خيار وحفنة من حبات اللوز.

وجبة الغداء: ثمرة خيار وثمرة برتقال وشرائح جبن.

سناكس: كوب شاي أخضر.

وجبة العشاء: ثمرة خيار وجبن قريش.

اليوم الثالث

وجبة الإفطار: شريحة خبز توست أسمر وجبن وثمرة خيار.

سناكس: 2 ثمرة خيار.

وجبة الغداء: سلطة خيار مع الطماطم وزيت الزيتون.

سناكس: ثمرة تفاح أخضر.

وجبة العشاء: شريحة سلمون وثمرة خيار وبطاطس مشوية.

اليوم الرابع والخامس والسادس يتم خلالهم تكرار الأيام على الترتيب.

المصدر: سبوتنيك