تحالف الفتح في العراق يطالب الكتل السياسية والنيابية باتخاذ قرار عاجل بإخراج كافة القوات الاجنبية من البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2019 - 00:26

تحالف الفتح في العراق يطالب الكتل السياسية والنيابية باتخاذ قرار عاجل بإخراج كافة القوات الاجنبية من البلاد

منذ 26 mins 30 December، 2019
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