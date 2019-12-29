اعلام الحشد الشعبي العراقي: طائرات أميركية مسيّرة تقصف مواقع تابعة لقوات #الحشد_الشعبي غربي #الأنبار – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2019 - 21:36

اعلام الحشد الشعبي العراقي: طائرات أميركية مسيّرة تقصف مواقع تابعة لقوات #الحشد_الشعبي غربي #الأنبار

منذ 2 ساعة 29 December، 2019
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