اعلام الحشد الشعبي العراقي: طائرات أميركية مسيّرة تقصف مواقع تابعة لقوات #الحشد_الشعبي غربي #الأنبار – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2019 - 21:36
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رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: لبنان دخل بالأشهر الأخيرة مرحلة خطيرة تطال الوضع المالي والمعيشي
السيد هاشم صفي الدين: المطلوب الآن الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ تنكب على العمل الجديّ لإنجاح الفرصة الأخيرة المتبقية
السيد صفي الدين: وضع العراقيل والمعوقات أمام تشكيل الحكومة وانطلاقتها سيكون بمثابة الضربة القاضية لما تبقى من اقتصاد
النائب محمد رعد: من يريد أن يخاف يجب أن يخاف من عدم تشكيل الحكومة لأن ذلك يؤدي للفوضى وعندها يتحكم الأقوياء بالبلد
النائب علي فياض: على الجميع التعاطي بمسؤولية مع الأزمة الاقتصادية ودون وجود حكومة لا يمكن الوصول الى سبل المعالجة
البطريرك الراعي: الجميع مدعوون إلى التجدد والعبور من زمن المحاصصات الطائفية إلى منطق دولة المواطنة الحاضنة للتنوع
صحيفة هآرتس الصهيونية: الإدارة المدنية للجيش الاسرائيلي تعتزم المصادقة على ألفي وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يزور موسكو ويجري محادثات مع كبار المسؤولين في اطار تعزيز العلاقات المشتركة
الكرملين: بوتين وميركل يؤكدان في اتصال هاتفي ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل الازمة في ليبيا
وكالة تاس: الأمن الروسي يعتقل مواطنين روسيين كانا يعدان لعمل ارهابي في سان بطرسبورغ تزامنا مع الأعياد
الشيخ عيسى قاسم بالذكرى الخامسة لاعتقال الشيخ علي سلمان: الشعب البحريني مصر على المطالبة بحقوقه المشروعة وملتزم بالسلمية
الشيخ قاسم: سجن الشيخ سلمان مثال للمظلومية وسجن أي مشارك في اعتصام أو مسيرة مظلمة صارخة
طائرات أميركية تستهدف مقار للحشد الشعبي في العراق ووقوع عدد من الإصابات
مصادر عراقية: استشهاد أبو علي الخزعلي آمر الفوج الأول في اللواء 45 للحشد الشعبي في غارة أمريكية على الأنبار
العراق: إنطلاق المرحلة الـ8 من عملية إرادة النصر والقوات الأمنية تطهر عدداً من المناطق وتدمر نفقاً في قضاء الحضر بنينوى
اليمن: اصابة مواطن بنيران الجيش السعودي في احدى القرى الحدودية بمديرية رازح في صعدة
ارتفاع حصيلة إعصار الفيليبين إلى 41 قتيلاً وعشرات الآلاف لا يزالون في مراكز الإخلاء
شركات الطيران تلغي 16 رحلة من مطار لشبونة وإليه مطلع الاسبوع بسبب اضراب عمال المطار لمدة 3 أيام
اعلام الحشد الشعبي العراقي: طائرات أميركية مسيّرة تقصف مواقع تابعة لقوات #الحشد_الشعبي غربي #الأنبار
منذ 2 ساعة
29 December، 2019
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طائرات أميركية مسيرة قصفت مواقع تابعة للحشد الشعبي العراقي غربي الأنبار
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