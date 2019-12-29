الكرملين: بوتين وترامب بحثا هاتفيا عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2019 - 21:36

الكرملين: بوتين وترامب بحثا هاتفيا عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك

منذ 3 ساعة 29 December، 2019
أخبار موقع المنار

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