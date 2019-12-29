بينها إسرائيلي وأمريكي الصنع.. أسلحة وصواريخ من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2019 - 21:36

بينها إسرائيلي وأمريكي الصنع.. أسلحة وصواريخ من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية

منذ 3 ساعة 29 December، 2019
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خبر وصورة - سورية - عربي وإقليمي

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المصدر: سانا

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