فياض: كل إبطاء على مسار تشكيل الحكومة يتناقض مع المصلحة الوطنية

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض وجوب أن يتعاطى الجميع بأعلى درجات المسؤولية مع الأزمة الاقتصادية، مشدداً على أنه دون وجود حكومة لا يمكن الوصول الى سبل المعالجة.

وخلال احتفال تأبيني في الذكرى السنوية لفقيد الجهاد والمقاومة محمد الشيخ أحمد مراد في بلدة بريقع، اعتبر النائب فياض أنَّ كل إبطاء وإعاقة على مسار تشكيل الحكومة إنَّما يتناقض مع المصلحة الوطنية، داعياً للابتعاد عن مسار التعقيدات الطائفية والمذهبية وعن الحسابات السياسية الصغيرة، لأن هذا الأمر لا يؤدي سوى الى إطالة عمر الأزمة المالية الإقتصادية.

المصدر: قناة المنار