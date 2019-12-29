السيد هاشم صفي الدين: نحن بأمس الحاجة إلى مقاربات عملية للشروع بالمعالجات التي ينتظرها اللبنانيون

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أننا اليوم “بأمس الحاجة إلى مقاربات عملية وواقعية للشروع بالمعالجات التي ينتظرها كل اللبنانيين”.

واشار الى ان “المطلوب الآن الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ تنكب على العمل الجدي لإنجاح الفرصة الأخيرة المتبقية، وعلى الجميع أن يدركوا أن وضع العراقيل والمعوقات أمام تشكيل الحكومة وانطلاقتها سيكون بمثابة الضربة القاضية لما تبقى من اقتصاد، فالمرحلة الآن ليست للمناكفات ولا للتحديات بل هي مرحلة المسؤولية المشتركة لإنقاذ الوطن”.

كلام صفي الدين جاء خلال الاحتفال التأبيني الذي أقيم عن روح العلامة السيد عبد الكريم نور الدين الموسوي في بلدة النبطية الفوقا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام