قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الطفل عيسى عماد الطيطي من مدخل مخيم العروب شمال الخليل (المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2019 - 18:28

قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الطفل عيسى عماد الطيطي من مدخل مخيم العروب شمال الخليل (المركز الفلسطيني للإعلام)

منذ 2 ساعة 29 December، 2019
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